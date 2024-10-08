وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع "المقاولون العرب" بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالعلمين ، بشركة المقاولون العرب ، لحضور 40 عامل ، شارك خلالها 5 منشآت وهى: قطاع الأعمال البحرية "المقاولون العرب" ، و خلاطة خرسانة العلمين ، والورش المركزية ، ومشروع البنية التحتية ، ومشروع الأبراج الشاطئية ، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مواجهتها".

وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقى المحاضرات بالندوة محمد رشدى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعلمين ، وحامد فاروق مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالحمام ، فى إطار جهود المديرية لنشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مواقع العمل المختلفة.