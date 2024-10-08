وكيل تعليم فرشوط يجتمع مع مسئولى الاحصاء ومديرى المدارس

عقد عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مسئولى الحكومة الإلكترونية بمدارس الإدارة ، جاء ذلك بحضور مديرى المدارس بمختلف مراحلها تحت إشراف بركات الحميداتى و باسم عيسى قسم الإحصاء بديوان الإدارة التعليمية.

قدم جاد التهنئة للحضور بمناسبة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وقد تطرق مدير الإدارة إلى أهمية الدور الذى يقوم به مسئولى الحكومة الإلكترونية فى المدارس وبخاصة أننا على فى عام دراسى جديد وما يتطلبه من تدقيق البيانات واستحداث قواعد بيانات جديد ، وتسجيل تحويلات الطلاب ، وتسجيل بيانات السادة المعلمين المتقدمين للترقى.

وأكد على ضرورة انتظام العمل بكفاءة عالية ، وتوافر كل الإمكانيات الميسرة لذلك ، وأشار فى هذا الصدد إلى أن الإدارة التعليمية بكل إمكانياتها لا تدخر جهدا فى تقديم العون للمدارس ، وقد تم الاتفاق فى الاجتماع على سرعة الانتهاء من الاحصاء الاستقرارى (فصول والتلاميذ) ومراجعتها بدقة ، طباعة إستمارات الاحصاء الاستقرارى (هيئات التدريس) ومراجعتها بدقة ، ضرورة سرعة الانتهاء من تحديث بيانات التلاميذ للمدارس ( للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ) وذلك للمدارس التي لم تنتهى من تحديث البيانات.

وفى نهاية الاجتماع قدم الشكر للجميع على حسن التعاون ، متمنيين لهم مزيدا من التوفيق والسداد.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية ابنود

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية ابنود التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3343مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 110 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 250 سيدة، واستعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيه الصغر الخدمات المالية والغير مالية واستفاد منه 134 مواطن .

كما نظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 50 طالب، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 75 مواطن، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 150 شاب وفتاه.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 14 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 15 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 200 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 1000مواطن، ونفذت مديرية التربية والتعليم عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 165 مواطن.

ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 70 أسرة، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 25 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 935 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 1180مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 300 مواطن، فيما قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعقد امتحانات فورية لعدد 130 مواطن.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 543 مواطن.