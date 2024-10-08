النائبة ميرال الهريدي: كلمة الرئيس بتفتيش الفرقة السادسة دعوة لإحلال السلام بالمنطقة ونزع فتيل الصراعات

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، جاءت حاملة لكثير من الرسائل للخارج بضرورة عدم أخذ الحرب كقاعدة أو خيار طبيعي أمام الدول المتصارعة.

وأشارت إلى أن حديث الرئيس يعكس الرؤية المصرية التي تؤمن بأن الصراعات لا تفضي إلا إلى المزيد من الدمار، وأن الحلول السلمية القائمة على الحوار هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن الرئيس وجه دعوته المستمرة للمجتمع الدولي للتدخل بشكل أكثر فعالية من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل الى قطاع غزة، مما يؤكد مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى استجابة دولية عاجلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية دائمًا واضحًا وثابتًا، ومصر لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال مواقفها السياسية أو من خلال جهود الوساطة التي تقوم بها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس التزام مصر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني في كافة الظروف، ويؤكد على أن القاهرة ستظل دائمًا الحاضنة والداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.