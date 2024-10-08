أبطال أكتوبر يشاركون بإحتفالات المركز القومي للسينما بالمجلس الأعلي للثقافة

حضور ومشاركة كبيرة بامسية ( يوم النصر) التى نظمها المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، ضمن الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة إحتفالا بذكري انتصارات اكتوبر، وبمشاركة الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلي للثقافة أمانة الدكتور أسامة طلعت الأمين العام أمسية سينمائية تحت عنوان (يوم النصر) بمقر المجلس الأعلي للثقافة عرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما ٢٠١٥ .

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارتها د. سحر عبد العال طبيب وأستشاري الصحة الأسرية والنفسية وناقشت الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم عن المجتمع المصري أثناء وبعد الحرب .وتحدثت مع أبطال أكتوبر عن ذكرياتهم كما أستضافت الندوة المهندس /سعيد قطايف مهندس عمليات ورسام خرايط حرب أكتوبر وهو أحد أبطال أكتوبر والدكتور/ عرفة أحمد حسن الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر وكان أحد المشاركين بالحرب ويعمل قائد سرية دفاع جوي بالجيش التالث اثناء المعركة وذلك بحضور الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والمونتيرة منار حسني الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري والمخرج أشرف فايق والشاعر الكبير أحمد سويلم والكاتبة نجلاء أحمد حسن والدكتور عمرو الدمرداش الأستاذ بالفنون التطبيقية قسم أعلان جامعة دمنهور.ودكتور أشرف محمود المدرس بجامعة حلوان قسم طرق تدربس .والدكتور أمير فيصل حجازي الاستشاري بمصر للطيران ولفيف من الحضور الكريم.

كما قام الدكتور حسين بكر بتكريم أبطال أكتوبر ومنحهم شهادات تقدير .

جدير بالذكر أن فيلم (المحارب) هو فيلم تسجيلي ينتمي الي نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

أشرفت علي الفعاليات الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف .