فريق نجوم جامعة بالفيوم يفوز بالمركز الأول في مسابقة كرة القدم الخماسية

نظمت اللجنة الرياضية فى جامعة الفيوم مسابقة كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، وذلك خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 5 اكتوبر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف أحمد رشاد أمين عام الجامعة، و عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية.

وصرح عمرو ماضي أنه فاز في المسابقة فريق نجوم الجامعة بالمركز الأول وفاز فريق المدن الجامعية بالمركز الثاني، كما فاز الكابتن علي علي بلقب أفضل حارس مرمى، وحاز الكابتن مصطفى عبد الحليم على لقب أفضل لاعب.

وأضاف أنه شارك في المسابقة ٨ فرق

فريق نجوم الجامعة، فريق إدارة المستشفى، فريق إدارة الأمن الجامعي، فريق المدن الجامعية، فريق كلية الزراعة، فريق جراحة القلب، فريق طوارئ المستشفى، فريق الباطنة.

مهرجان على خطى الحبيب

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة الفيوم مهرجان على خطى الحبيب، بمناسبة وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الحرم الجامعي.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، و لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

تضمن المهرجان عشر مسابقات هي مسابقة أفضل مؤذن ومسابقة الخط العربي والزخارف الإسلامية والبحث الفوري ومسابقة أفضل صورة وأفضل مقال حول معجزات النبي صلى ومسابقة أفضل فيديو، بالإضافة لمسابقة الاسكتش ومسابقة الأحاديث ومعلومات عامة مطبوعة.

ويشارك في المسابقة 40 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة ويستمر المهرجان حتى الأحد القادم وسيتم تكريم الخمس مراكز الأولى بكل مسابقة