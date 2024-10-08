22 أكتوبر.. استكمال محاكمة "هاكرز" بتهمة انتحال الصفة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على موقع التواصل الإجتماعي الـ "فيس بوك" والاستيلاء عليها، وذلك لجلسة 22 أكتوبر.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

وبإجراء التحريات تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وبمواجتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، ثم أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخرأصيبت طالبة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، عقب سقوطها من الطابق الثاني أثناء تركيب ستارة في بلكونة شقتها، حيث اختل توازنها وسقطت في الشارع، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بسقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة بتركيب ستارة بالطابق الثاني بشرفة الشقة محل سكنها اختل توازنها وسقطت في الشارع ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

كانت وردت معلومات لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم رصد تحركاته والمناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه بمدينة الشيخ زايد، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.