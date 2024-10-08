عربية النواب : رئاسة مصر منظمة العمل العربية تقدير كبير من الأشقاء

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب انتخاب وزير العمل المصرى محمد جبران رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورته الواحدة بعد المائة بمثابة تقدير كبير من الأشقاء العرب للدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى تهم الأمة العربية خاصة أن حصول مصر على هذا المنصب جاء بعد غياب عشرين عاما.



وتقدم " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بالتهنئة إلى السيد محمد جبران وزير العمل على هذا المنصب والمهم ورفيع المستوى موجها الشكر لكل أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية على حسن الاختيار، متمنيا التوفيق والسداد للوزير فى كل خطواته القادمة.



وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن فوز مصر برئاسة مجلس ادارة منظمة العمل العربية يعد بمثابة انتصار جديد يؤكد على عودة الريادة المصرية عربيا وافريقيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة في تاريخ العمل النقابي المصري معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على تفعيل دور منظمة العمل العربية لخدمة جميع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال والتعاون والعمل العربى المشترك وتقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للعمال داخل مختلف الدول العربية بصفة عامة وداخل فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال بصفة خاصة.