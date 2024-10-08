الفيدرالي الروسي:  ٦ هجمات إرهابية في شمال القوقاز خلال ٢٠٢٤

قال ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم ارتكاب ست هجمات إرهابية في عام 2024 في شمال القوقاز، وتم إحباط 23 جريمة إرهابية في تلك المنطقة.

وبحسب"روسيا اليوم "، ذكر بورتنيكوف في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي يترأسها: "في عام 2024، تم ارتكاب 6 هجمات إرهابية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، وتم منع وقوع 23 جريمة إرهابية خلال نفس الفترة في نفس المنطقة".

كما تم خلال العام قمع أنشطة خمس خلايا إرهابية في شمال القوقاز، واعتقال أكثر من 200 شخص من المتورطين في أنشطة إرهابية.

وجرت الإشارة خلال اجتماع اللجنة المذكورة، إلى أنه يتم نشر الأفكار المتطرفة والإرهابية،عن طريق استخدام خدمات الإنترنت والرسائل الفورية (الماسنجر).