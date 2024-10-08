رعاية الشباب بجامعة الفيوم تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت إدارة الجوالة وإدارة الاتحاد والمعسكرات فى جامعة الفيوم عددًا من الأنشطة تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك اليوم الثلاثاء بالحرم الجامعي.

وذلك بعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، و لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

حيث نظمت إدارة الجوالة مسابقة (الكادج) الريادي الكشفي ويتضمن محاكاة وتصميم مجسمات ترمز للحرب كأبراج المراقبة الدبابات والطائرات وغيرها، ويشارك في المسابقة طالبان من كل كلية بكليات الجامعة المختلفة.

وفي ذات الإطار نظمت إدارة الاتحاد والمعسكرات نشاط الرسم على الإسفلت بمناسبة انتصارات أكتوبر ومسابقة تصميم عملة تذكارية، ويشارك فيها طالبان من كل كلية، وسيتم تكريم أول ثلاث مراكز بكل مسابقة.

مهرجان على خطى الحبيب

وفى وقت سابق اليوم نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة الفيوم مهرجان على خطى الحبيب، بمناسبة وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الحرم الجامعي.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، و لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

تضمن المهرجان عشر مسابقات هي مسابقة أفضل مؤذن ومسابقة الخط العربي والزخارف الإسلامية والبحث الفوري ومسابقة أفضل صورة وأفضل مقال حول معجزات النبي صلى ومسابقة أفضل فيديو، بالإضافة لمسابقة الاسكتش ومسابقة الأحاديث ومعلومات عامة مطبوعة.

ويشارك في المسابقة 40 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة ويستمر المهرجان حتى الأحد القادم وسيتم تكريم الخمس مراكز الأولى بكل مسابقة.

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