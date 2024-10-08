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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب رابيد بوخارست يتحدى الزمالك بشأن أزمة بوبيندزا

بوبندزا
بوبندزا

تحدى سوموديكا، مدرب فريق رابيد بوخارست، نادي الزمالك بخصوص أزمة الجابوني آرون بوبيندزا، الذي انتقل إلى الفريق الروماني رغم توقيعه للقلعة البيضاء.

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الزمالك يرفض عودة بوبيندزا

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الزمالك يشكو رابيد بوخارست للفيفا رسميا بسبب بوبيندزا

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مفاجأة.. الزمالك يراسل بوبيندزا لاستكمال اتفاقه


 قال سوموديكا في تصريحات لصحيفة "gsp" الرومانية: "بوبيندزا وقع على ورقة موافقة على عرض الزمالك دون أن يوقع عقودًا رسمية، وبالتالي الزمالك ليس لديه حق في اللاعب، وشكواه للفيفا ليس لها قيمة، خصوصًا وأن ورقة الاتفاقية التي وقعها تنتهي صلاحيتها خلال 3 أيام".
وأضاف: "لا توجد أزمة في قيد بوبيندزا معنا؛ بعد انتهاء فترة التوقف الدولي سيتمكن من اللعب معنا بشكل طبيعي".

بوبندزا

في المقابل، أنهى مسئولو نادي الزمالك تجهيز الملف الخاص بشكوى بوبيندزا، الذي وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل إلى رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقرر الزمالك تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بتعويض ضخم، خاصة بعد حصولهم على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بعد توقيعه إلكترونيًا وموافقة ناديه على إتمام التعاقد.

 

الزمالك 

وانتهى المحامي الخاص بنادي الزمالك من إعداد الملف الذي سيتم إرساله للاتحاد الدولي، حيث يطالب بتغريم اللاعب أكبر غرامة بعد إخلائه بالاتفاق وقراره الانتقال لنادي رابيد بوخارست.
 

 

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