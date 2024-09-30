الزمالك يشكو رابيد بوخارست للفيفا رسميا بسبب بوبيندزا

تقدم نادى الزمالك بشكوى رسميه إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد نادى رابيد بوخارست الرومانى بسبب تعاقده مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا رغم إتفاق الزمالك معه وتوقيعه على اتفاقية التعاقد وحصول النادى على بطاقته الدوليه وارسال تذاكر الطيران له مرتين.

وفشل نادى رابيد فى الحصول على بطاقة اللاعب الدوليه من الإتحاد المصري لكرة القدم والتى أصبحت من حق الزمالك وعليه التفاوض أولا مع مجلس إدارة القلعه البيضاء للحصول عليها..

ويطالب نادى الزمالك بالحصول على مبلغ ٢ ونصف مليون يورو قيمة التعاقد الذى تم الإتفاق عليه مع بوبيندزا ووكيله.

ومن المقرر أن يستخرج نادى رابيد بوخارست بطاقه مؤقته للاعب لحين الفصل فى شكوي الزمالك.