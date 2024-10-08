الأمن يضبط 344 قضية مواد مخدرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (344) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (401) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (207,354 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (24,110 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (41,865 كيلو جرام).

كمية من مخدر هيروين وزنت (19,913 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (6,813 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,245 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (3,035 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وززنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (830 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (600 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (170 جرام).

(587) أمبول مخدر.

كمية من مخدر الأفيون وزنت (480 جرام).

عدد (16660) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (156قطعة سلاح نارى بحوزة 140متهم).. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(120) فرد محلى.

(544) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(215) قطعةسلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84909) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(349) حكم جناية.

(26712) حكم حبس جزئى.

(4420) حكم حبس مستأنف.

(42296) حكم غرامة.

(11132) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت(9) متهم إرتكبوا (21) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (4) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (21) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط عدد (246) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط السياراتوالدراجات النارية المبلغ بسرقتها :إعادة عدد (16) دراجات نارية مبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21822) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.