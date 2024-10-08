مهرجان على خطى الحبيب  فى جامعة الفيوم

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة الفيوم مهرجان على خطى الحبيب، اليوم الثلاثاء بمقر الحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، و لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

تضمن المهرجان عشر مسابقات هي مسابقة أفضل مؤذن ومسابقة الخط العربي والزخارف الإسلامية والبحث الفوري ومسابقة أفضل صورة وأفضل مقال حول معجزات النبي صلى ومسابقة أفضل فيديو، بالإضافة لمسابقة الاسكتش ومسابقة الأحاديث ومعلومات عامة مطبوعة.

ويشارك في المسابقة 40 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة ويستمر المهرجان حتى الأحد القادم وسيتم تكريم الخمس مراكز الأولى بكل مسابقة.

تدشين مبادرة التحول الرقمى

وفى وفت سابق امس شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم تدشين مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأدار الجلسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بالمكتبة المركزية.

أشار الدكتور عاصم العيسوي أن تدشين مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك في جامعة الفيوم يعكس دور الجامعة فى تطوير التعليم وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، مضيفًا أن الجامعة بها الكثير من الشباب المتميزين من أصحاب الطاقات والتطلعات ولكن ينقصهم الدعم والمساندة، وقامت الجامعة خلال الفترة الماضية بالسير في هذا الاتجاه لتبني تلك الطاقات عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مصرية ودولية وتطوير البنية التكنولوجية للجامعة، وتحويل الخدمات الجامعية إلى الكترونية للتسهيل على الطلاب، وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسة.

وأضاف أن كل صاحب فكرة يلقى دعماً من الدولة لتحوليها لتجربة والجامعة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في كل كلية، وفقاً لاحتياجات تخصص الكلية ومتطلبات سوق العمل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشباب والمجتمع.

وأوضح الدكتور محمد التوني أن محافظة الفيوم بدأت خطه التحول الرقمي عام ٢٠١٥ حيث قامت المحافظة بتطبيق خطط عديدة بعد مراجعة الاحتياجات لكل مركز وقرية لتوظيف الأفكار وفقاً للاحتياج مع تبني خطة استراتيجية لتحديث المنظومات الالكترونية والتحول من المعاملات الحكومية الورقية إلى معاملات الكترونية شملت حصر أملاك الدولة وإعداد منصة استثمارية بالتعاون مع جامعة الفيوم.

وأضاف أن المحافظة تعمل على دعم المواطن وتنمية المجتمع وتطوير السياحة وهو جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة ومن خطة الدولة داخل محافظة الفيوم، ونحن ملتزمون بدعم هذه المبادرة وتوفير البيئة الملائمة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

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