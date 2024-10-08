الدلائل الإرشادية المصرية.. نقلة نوعية في تعزيز جودة التمريض وتحسين مستوي الرعاية الصحية

قال الدكتور احمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ان إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض تمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة خدمات التمريض وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية صباح اليوم في حفل إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

واشاد السبكى خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "رؤية مؤسسات الدولة نحو مهنة التمريض" ضمن فعاليات حفل إطلاق الدلائل الإرشادية بمشاركة نخبة من القيادات الصحيةبدور التمريض كعمود فقري للرعاية الصحية مؤكدا التزام الهيئة بتطبيق الدلائل الإرشادية والتدريب عليها لتعزيز توحيد الممارسات التمريضية وضمان تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير الدولية

وثمن جهود المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية في إطلاق الدلائل الإرشادية وأخلاقيات المهنة للتمريض مؤكدا ان التعاون المستدام بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل لتحقيق رعاية صحية متكاملة وفعالة

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية اننا نولي اهتماما كبيرا لمنظومة التمريض بهيئة الرعاية وتطوير جداول الأجور والتدريبات والهوية البصرية والدعم المعنوي لضمان تقديم أفضل رعاية صحية في محافظات التأمين الشامل تماشيًا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية

واشار الدكتور السبكى إلى ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتيحان وقتا أكبر للابتكار والتدريب المستقبلي للتمريض.

واضاف رئيس هيئة الرعاية الصحيةاننا نعمل على تطوير التعليم التمريضي لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والطبية عن بعد.