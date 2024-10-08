تأجيل محاكمة 3 مُتهمين في قضية جبهة النصرة

أجلت الدائرة الأولى جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر مُحاكمة 3 مُتهمين في القضية رقم 387 لسنه 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلامياً بـ "تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة لجلسة 4 نوفمبر المقبل لحضور المتهم المحامي الأصيل.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

سيد فايق شبل احمد واسمه الحركي ابو يمنى " محبوس " ومحمد عبد الغفار الصعيدي واسمه الحركي ابو عاصم وساجد سيد فايق شبل واسمه الحركي ابو البراء المصري " هاربين ".

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم بانه في غضون الفتره من 2013 وحتى 9 اكتوبر 2021 خارج جمهوريه مصر العربيه.

اولا: المتهم الاول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بان سهله للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهه النصره بدوله سوريا الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه والارهاب وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسيه التحقا باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج مصر بان التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهه النصره بدوله سوريا والذي يتخذ من الارهاب وسائل لتحقيق اغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه لاستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لارهابيين بأن وفر المتهمان الاول والثاني اموالا ومواداً مرئيه وامدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمه ارهابيه وعمل ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.

وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.

وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.

وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.

وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.

وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.

كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.