الإحصاء يوقع بروتكول مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي لإنتاج أطلس ديموغرافي لمصر

وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بروتكول تعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، يهدف البروتوكول الى إنتاج أطلس ديموغرافي لمصر يغطى الفترة من 1882 إلى 2027 مع تحديث بوابة الكترونية للبيانات الاجتماعية والاقتصادية لتعداد 2027، وكذلك إعداد الكوادر وبناء القدرات ونقل المعرفة العلمية والتكنولوجية.

قام بتوقيع البروتوكول عن الجانب المصري اللواء خيرت محمد بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعن الجانب الفرنسي الدكتور أنطوان بيتي رئيس المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024 في باريس بفرنسا وقد حضر مراسم توقيع البروتكول السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، السفير ايريك شيفاليه سفير فرنسا في مصر.

جاء البروتكول بهدف انتاج أطلس ديموغرافي تاريخي لمصر يساهم في توثيق التاريخ العريق للدولة المصرية، بالإضافة الى تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تحتوي على خرائط تفاعلية وإحصاءات علمية تسلط الضوء على التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال العقدين الماضيين.

ويعزز البروتكول التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي والذي بدأ عام 1997 من خلال أنشطة مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (سيداج) بالقاهرة. حيث تتميز مصر بتاريخ طويل في مجال التعداد السكاني يرجع الى القرن التاسع عشر، بدءاً من اول تعداد رسمي 1882.

ويأتي هذا البروتكول استمراراً لمشروع طموح تم إطلاقه عام 2017 بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي بهدف إنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية توفر معلومات وثائقية وإحصائية بأحدث تكنولوجيا لعرض البيانات الجغرافية والخرائط الرقمية (جيوكليب) كأحدث تطبيق يتم استخدامه في مصر وفرنسا وجميع أنحاء العالم.

وتضمن البروتكول العديد من البنود التي تتيح البيانات الديموجرافية والاحصائية والمكانية، وكذا اتاحة البيانات في شكل خرائط تفاعلية ورسوم بيانية في ضوء اللوائح المسموح بها، ويقر البروتكول ان يكون الشريك المعتمد والمسؤول العلمي للجـــهاز المركزي للتعــــبئة العـــامة والاحصاء اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، بينما تكون الدكتورة هالة بيومي الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي ومسئول قسم الإنسانيات الرقمية في سيداج هي المسئول العلمي عن سيداج.

ويأمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان تسهم مخرجات هذا البروتكول في النهوض بجودة البيانات والإحصاءات المكانية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.

