وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية عمالية وتسلم عقود عمل للشباب في أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، ندوة تثقيفية عمالية ، بمقر الشركة المصرية للصناعات الكيماوية "كيما أسوان" ، بمشاركة ٥٨ عامل من الشركة.

وشملت الندوة التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، والتعريف بعقد العمل الفردي ، وفترة الاختبار ، والاجازات ، والاجر ومشتملاته ، بالإضافة إلى فعاليات تسليم عدد 27 عقد عمل لشباب راغب في العمل منهم عدد 12 عقد لذوي الهمم ، للعمل بعدد من منشآت القطاع الخاص بمحافظة أسوان منها : شركة كيما للصناعات الكيماوية ، الشركة المصرية الإيطالية ، وشركة الرباط للرخام والجرانيت ، وشركة توكيل حمادة مولي لصيانة السيارات ، وشركة البدري جروب للمواد الغذائية ، والشركة المصرية السعودية للدهانات والبويات.

وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال الإدارات المختلفة ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب من الجنسين لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لديهم وتوفير حياة كريمة لهم مع متابعة العاملين بالقطاع الخاص وتوعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.

وقالت المهندسة ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية، الندوة حاضر فيها محمد سعد الدين أحمد مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ، وفى ختام الندوة قام محمود عيسى وكيل المديرية بتسليم عقود العمل ، بحضور مديري إدارات الموارد البشرية للشركات التي تم التنسيق معها لتوفير فرص العمل ، مؤكدة على الإستمرار في نشر التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وكذلك توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وذوي الهمم بهدف خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج.