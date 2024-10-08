الرئيس السيسي يغادر مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإٍسماعيلية، وذلك من أعلى سيارة.

تفتيش حرب

وقدم الجيش الثاني الميداني استعراضًا لأحدث معدات التسليح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتواجد بمقر الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية لإجراء تفتيش حرب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويأتي هذا الحدث في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

الجيش الثاني الميداني

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة وكبار من رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.