عبد الغفار: الانتهاء من وضع قانون المسؤولية الطبية خلال ايام 

خلال اطلاقه الدلائل الارشادية للتمريض ...

خلال اطلاقه للدلائل الارشادية واخلاقيات التمريض أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان انه سيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من وضع قانون المسؤولية الطبية بعد اعتماده من مجلس النواب والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

شارك في الاطلاق صباح اليوم منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحى المصرى وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية السابق رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر

وأوضح الوزير ان الالتزام بالادلة الرشادية هو معيار التقييم وان الدلائل الخاصة باخلاقيات المهنة تطبيقها هو الاهم لافتا الى ان المجلس الصحي المصري يضعها ويحدثها ويدرس المستجدات الدولية للتطبيق بما يتوافق مع طبيعة المستشفيات المصرية والمريض المصري.

وقال الوزير ان الادلة الاسترشادية للتمريض ستكون احد محاور المتاحة بالادلة الارشادية للزمالة المصرية .

ولفت الى ان سلامة المريض وسلامة المنشآت والفريق الطبي وجودة محتوياتها ستتيح تقديم خدمة امنة للمريض المصري

واشار الوزير الى ان منظمة الصحة العالمية تعد شريكا استراتيجياً في اعداد تلك الدلائل موضحا ان منظمة الصحة العالمية قامت بتدريب التمريض عن منهجية القيادة والادارة والممارسة .

من جانبه اشار الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى ان التمريض هو العمود الفقري للرعاية الطبية ويمتد دورهم للدعم النفسي للمرضي لافتا الى ان تلك الدلائل مبنية على كافة الممارسات العالمية وتمت بالتعاون بين خبر اء دوليين..

واضاف ان الاستثمار في للتمريض هو استثمار للصحة العامة في مصر والدلائل الارشادية خطوة نحو الارتقاء بمستقبل الصحة في مصر.





