ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ونشاط بحركة الملاحة بميناء الاسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية صباح اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، مع هدوء في حركة الرياح، وانعدام فرص سقوط الأمطار.

وفقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، سجلت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى منها 30 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، مع رياح هادئة لم تتعد سرعتها الـ20كم/ الساعة.

وفى سياق متصل تستعد عروس البحر المتوسط خلال الايام القادم لاستقبال واحدة من أقوى نوات الشتاء، وهي نوة «رياح الصليب»، التي من المتوقع أن تضرب المدينة بداية من 20 أكتوبر الجاري، والتي تعتبر واحدة من سلسلة النوات الشتوية التي تشهدها المدينة سنويًا، ويعد تأثيرها شديدًا على مستوى الطقس والحياة اليومية للسكان.

تعد نوة رياح الصليب من النوات الشتوية الممطرة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتميز برياح غربية شديدة السرعة، تترافق مع امطار غزيرة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .،وتعد هذه النوة هي الثانية التي تشهدها الإسكندرية هذا الموسم بعد نوة «غير الممطرة» التي هبت في نهاية سبتمبر الماضي.

من جانب اخر شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 33 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 147 ألف طن تقريبًا وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار إلى تداول 1835 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 960 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 875 حاوية بما يشكل 47.7% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

من جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.