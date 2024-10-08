كامل الوزير: خطة تطوير الصناعة تقوم على7 محاور.. وهناك 152 فرصة استثمارية

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، و قال أن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7 محاور منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين و تقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية .

ولفت الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا و التعامل من خلال منظومة الدفع الإليكتروني للتيسير المستثمرين ، وهناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع .

وقال: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة

وأضاف الوزير: " مفيش حد هيأخد أرض ويسقعها و يتاجر بيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ولن أترك مصنع مغلق هنأخه ويتم إتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج و حتى لا يتم إهدار أصول الدولة " .