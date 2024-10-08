الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

كامل الوزير: خطة تطوير الصناعة تقوم على7 محاور.. وهناك 152 فرصة استثمارية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، و قال أن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7  محاور منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين و تقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية .

ولفت الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا و التعامل من خلال منظومة الدفع الإليكتروني للتيسير المستثمرين ، وهناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع .

وقال: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة

وأضاف الوزير: " مفيش حد هيأخد أرض ويسقعها و يتاجر بيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  ولن أترك مصنع مغلق هنأخه ويتم إتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج و حتى لا يتم إهدار أصول الدولة " .

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