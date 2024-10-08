محافظ الشرقية لطلاب جامعة الزقازيق: عليكم بالمثابرة لتحقيق النجاح والتفوق وإفادة الوطن

أعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن سعادته لمشاركته في إحتفالية جامعة الزقازيق لإستقبال الطلاب القدامى والجدد متمنياً لطلاب وطالبات الجامعة عاماً دراسياً جديداً سعيداً، مؤكداً على ضرورة التعاون والتداخل والإندماج والمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة وكذلك المثابرة لتحقيق النجاح والتفوق والتخرج من الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأكد محافظ الشرقية لأبنائه الطلاب أن النجاح الحقيقي يأتي من خلال التعاون والتكامل مع أعضاء هيئة التدريس والزملاء للوصول لتحقيق التفوق والنجاح قائلاً: "أنتم في عهد جديد من التعليم الجامعي مطالبين فيه بالمثابرة والإطلاع على كل ما هو جديد مشيداً بدور الجامعة في تنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة".

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، إحتفالية جامعة الزقازيق بإستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2024 - 2025 والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر في حضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وعميد كلية طب، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من مديري المديريات الخدمية والطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تنظيم طابور عرض لطلاب وطالبات كليات الجامعة الجدد أعقبه تقديم أغاني وطنية لطلاب وطالبات الجامعة نالت إستحسان الجميع.

كما شهدت الإحتفالية تقديم تعبيرات حركية مصحوبة بأغاني وطنية لطالبات كلية الطفولة المبكرة وكذلك تقديم فريق كورال الجامعة لباقة متنوعة من الأغاني بقيادة المايسترو الدكتورة هبه عبد الكريم بكلية التربية النوعية (إسلمي يا مصر – هنا صدقت – يا أغلي اسم في الوجود) وكذلك تقديم فقرات استعراضية لمنتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية نالت جميعها إعجاب الحضور.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في إحتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد مقدماً له الشكر والتقدير على مجهوداته الملموسة في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة أن إحتفالية اليوم تأتي لإستقبال الطلاب الجدد لبداية رحلة جديدة نحو مستقبل واعد قائلاً: "أنتم الأمل الذي يعقد عليه الوطن آماله وبكم تبنى الأوطان هدفنا أن نمنحكم المعرفة التي لا تتوقف عند حدود الكتب والمحاضرات بل تمتد لصقل مهاراتكم وقدراتكم لتكونوا رواداً في مجالاتكم وقادة في مجتمعاتكم مطالباً أبناءه الطلاب والطالبات بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق على إلتقاط الصور التذكارية مع الطلاب والطالبات المشاركين في العروض والفقرات الفنية تشجيعاً لهم على الإستمرار في صقل مهاراتهم وقدراتهم والمشاركة في كافة المحافل والفعاليات بالجامعة.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد إلتقي بـ (14) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً من المواطنين وذلك فى إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية ، فضلاً عن إعطاء أولوية لذوى الإحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

فى بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكداً على تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، والإستماع إليهم، والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح دائما أمام أبناء وأهالي الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء وزارة التربية والتعليم و والصحة ووكيل مديرية التضامن الإجتماعى، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي، ومدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل، ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومندوب عن مؤسسة تكافل، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد (12) أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، وذلك لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (9) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد كلاً من" المواطنة "ن .ع. ح" من قرية بنى عامر بمركز الزقازيق والمواطن "ت. ف.م" من مركز الزقازيق والمواطن "ر. أ .ع" من قرية ملامس بمركز منيا القمح من الأسر الأولى بالرعاية، من المصروفات المدرسية، وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنة "أ. أ. أ" من مركز الزقازيق وتوفير العلاج المناسب لها، لكونها تعانى من إعاقة بالقدم تعوقها عن الحركة بشكل سليم .

وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن "م. ع. أ" من قرية بنايوس بمركز الزقازيق بشكوى يتضرر من عدم توصيل خط الصرف الصحى لقرية بنايوس، ليكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة مع الشركة المسند لها توصيل خط الصرف الصحى للقرية لسرعة إنهاء التصاريح اللازمة من مديرية الرى ،للإنتهاء من توصيل خط الصرف الصحى لقرية بنايوس .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

وأضاف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أنه على المواطنين الراغبين فى لقاء محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي فى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.