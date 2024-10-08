وزير الصحة يشهد إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات مهنة التمريض

تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أطلق المجلس الصحى المصرى الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الاسبق والدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، والدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ان الفريق الطبى يقوده الطبيب والتمريض ضلع من أضلاع الفريق الصحى، موضحا إنه يجب تدريب العاملين على عدم البحث على الرقم القومى الأول عند وصول مريض فى حالة حرجة الى المستشفى بل إنقاذ المريض لعبوره الى بر الامان، وأمان العاملين وتقديم الخدمة لقتديم للمريض ما هو أفضل، وساهمنا فى تدريب التمريض كل فى تخصصه، لم يكن هناك كليات تمريض من قبل وكان لدينا تمريض عمليات وتقوم بواجبها قبل إنشاء هذه الخطوط والدلائل الإرشادية تساعد فى وصول المريض لبر الأمان.

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التمريض يمثل ضلعًا رئيسيًا في المنظومة الصحية مشددًا على أهمية تدريب العاملين في أقسام الاستقبال والطوارئ والحوادث على التعامل مع الحالات الحرجة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمريض المصري. وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تدريب وتأهيل فرق التمريض، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مستوى الرعاية الصحية. وأضاف أن كافة المؤسسات الصحية في مصر تلعب دورًا هامًا في هذا السياق، مشيدًا بكل من ساهم في تقديم الإرشادات الأولية التي تنعكس إيجابيًا على أمان المريض، سلامة المؤسسة الطبية، واقتصاديات الدواء.