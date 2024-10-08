كامل الوزير: تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة بشكل علمي

قال الفريق كامل الوزير، أمام مجلس النواب إن الصناعة تعد من الملفات الهامة التى توليها الدولة فى ظل التحديات الإقليمية .

وأشار إلي أن هناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية مع السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي و المضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة.

وقال ان الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص و تقنين وضع المصانع غير المرخصة و تنوع حوافز الاستثمار ويستعرض الوزير أمام المجلس خطة تطوير الصناعة المصرية.