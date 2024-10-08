الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

كامل الوزير: تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة بشكل علمي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الفريق كامل الوزير، أمام مجلس النواب إن الصناعة تعد من الملفات الهامة التى توليها الدولة فى ظل التحديات الإقليمية .

وأشار إلي أن هناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية مع  السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي و المضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة.

 وقال ان الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص و تقنين وضع المصانع غير المرخصة و تنوع حوافز الاستثمار ويستعرض الوزير أمام المجلس خطة تطوير الصناعة المصرية.

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