مستشارة شيخ الأزهر تفتتح برنامج المعايشة اللغوية لأبناء معهد تزكى بإندونيسيا

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، برنامج «المعايشة اللغوية» لأبناء «معهد تزكي للتربية الإسلامية الحديثة» بإندونيسيا، بحضور الدكتور عبد المتعالي المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أهمية البرنامج كونه يمثل خطوة نوعية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معتمدًا على أحدث النظم التعليمية والتقنيات الحديثة. مشيرةً إلى أن “برنامج المعايشة اللغوية” يهدف إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بمهارات اللغة العربية اللازمة، من خلال رفع كفاءتهم اللغوية وتمكينهم من استخدام اللغة بشكل فعال، مما يساعدهم على تحقيق التميز الأكاديمي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع العربي.