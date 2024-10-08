تحرير 2655 محضر تموين بمراكز الفيوم خلال شهر سبتمبر الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 2655 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بمختلف دوائر المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1763 محضراً بقطاع المخابز، بواقع 178 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و345 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و5 محاضر عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، و71 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و9 محاضر عدم وجود سجلات، و7 محاضر عدم وجود ميزان بالمخابز، وعدد 1144 مخالفة أخرى.

محاضر متنوعة

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 892 محضراً متنوعاً، منها 381 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و41 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 محاضر عدم وجود فواتير، و29 محضر انتهاء الصلاحية، و15 محضر بدون ترخيص، و10 محاضر بضائع مجهولة المصدر، و31 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و99 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 49050 كجم دقيق، و463 عبوة معلبات وعصائر، و1000 كيس مكرونة، و14468 عبوة بقالة، و574 كجم دواجن وأسماك، و20 كجم عسل أبيض، و4173 كجم لحوم ومصنعاتها، و1320 كجم سكر، و200 كيس أرز، كما تم ضبط 33088 كجم حلوى المولد، و1760 كجم مخللات، و221 عبوة منتجات ألبان، و10 شكائر أسمدة وأعلاف، و17 شيكارة أسمدة زراعية، و380 لتر بنزين، و763 علبة سجائر، و18 اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، و34 علبة بويات ودهانات، و38066 علبة مأكولات أطفال.