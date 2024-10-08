الجيش الثاني الميداني يستعرض أحدث معدات التسليح أمام الرئيس السيسي (شاهد)

قدم الجيش الثاني الميداني استعراضًا لأحدث معدات التسليح أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتواجد بمقر الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية لإجراء تفتيش حرب، وذلك حسبما نقلت "إكسترا نيوز".

وكان اللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، قال إننا نراقب ونحلل جميع الأحداث من حولنا ونضع الخطط والسيناريوهات المناسبة، للتحرك والحفاظ على الأمن القومي المصري داخل وخارج البلاد.

نتعهد بالحفاظ على مقدرات الوطن

وأضاف “جعفر” خلال كلمته التي ألقاها خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أننا نتعهد بالحفاظ على مقدرات الوطن، ونضع نصب أعيننا حمايته، وذلك بالتدريب الجاد لتنفيذ مهامنا، لقوله تعالى “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم”.

وتابع قائد الجيش الثاني الميداني، أنه وفقا للمادة 200 من الدستور المصري فإن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها الحفاظ على الوطن وحماية أبناءه، مؤكدا أننا نثق في رشد قيادتنا وأدعو الله أن يثبت أقدامنا ويسدد رمينا ويهلك أعدائنا وينصر الحق بنا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع إلى شرح تفصيلي من العميد أركان حرب طاهر غريب طاهر، قائد الفرقة السادسة المدرعة، عن اصطفاف القوات المشاركة في تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية.

واستعرض العميد أركان حرب طاهر غريب طاهر، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المشاركة في الاصطفاف من أمام نقطة المشاهدة، بداية عناصر المدفعية والدفاع الجوي وقوات الصاعقة وقوات الصاعقة البحرية والقوات الجوية وعناصر المنظومة صقر وغيرها من القوات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويأتي هذا الحدث في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة وكبار من رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.

الأكاديمية العسكرية المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد الخميس الماضي حفل تخرج الكليات العسكرية، بالتزامن مع الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، في الأكاديمية العسكرية المصرية تحت قيادة الاستراتيجية.