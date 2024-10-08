الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "جيش النصر"

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، ومشاهدة فيلم تسجيلي بعنوان: "جيش النصر" يعرض بطولات القوات المسلحة والجيش الثاني الميداني.

الجيش الثاني الميداني

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات من القوات المسلحة، وذلك في حضور عدد من كبار الدولة والإعلاميين والصحفيين.

تخرج الكليات العسكرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد الخميس الماضي حفل تخرج الكليات العسكرية، بالتزامن مع الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، في الأكاديمية العسكرية المصرية تحت قيادة الاستراتيجية.