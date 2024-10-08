الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "جيش النصر"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، ومشاهدة فيلم تسجيلي بعنوان: "جيش النصر" يعرض بطولات القوات المسلحة والجيش الثاني الميداني.

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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال جنوب لبنان

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البرلمان العربي للسيسي: الجيش المصري أعاد للأمة العربية كرامتها

الجيش الثاني الميداني

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات من القوات المسلحة، وذلك في حضور عدد من كبار الدولة والإعلاميين والصحفيين.

تخرج الكليات العسكرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد الخميس الماضي حفل تخرج الكليات العسكرية، بالتزامن مع الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، في الأكاديمية العسكرية المصرية تحت قيادة الاستراتيجية.

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