حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلاً عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، والتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات الصحة والعمل والتموين وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (65) منشأة غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل البان - معامل مخلل - مخابز) بمركزي الزقازيق وأبوحماد وحيي أول وثان الزقازيق ، خلال شهر سبتمبر الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى قيام لجنة التفتيش على المنشآت المقلقة للراحة بالتفتيش على (5) منشآت مقلقة للراحة (محلات تصليح سيارات - مصانع تصنيع ملابس - محلات بيع أكسسوارات سيارات - محلات دهانات - ورش نجارة).

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية والصناعية عن تحرير (85) محضراً ما بين (عدم نظافة – عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية)، فضلاً عن إعدام (5475) كجم مواد غذائية (مخللات -ألبان – لحوم - جبنة - حلاوة - بلح - سودانى) غير صالحة للاستخدام الآدمى.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد التقي بـ (14) مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين وذلك فى إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن إعطاء أولوية لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

فى بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكداً تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم ، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح دائما أمام أبناء وأهالي الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي، ومدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل، ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومندوب عن مؤسسة تكافل، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد (12) أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (9) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد كلاً من المواطنة "ن .ع. ح" من قرية بنى عامر بمركز الزقازيق والمواطن "ت. ف.م" من مركز الزقازيق والمواطن "ر. أ .ع" من قرية ملامس بمركز منيا القمح من الأسر الأولى بالرعاية، من المصروفات المدرسية.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنة "أ. أ. أ" من مركز الزقازيق وتوفير العلاج المناسب لها، لكونها تعاني من إعاقة بالقدم تعوقها عن الحركة بشكل سليم.

وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن "م. ع. أ" من قرية بنايوس بمركز الزقازيق بشكوى يتضرر من عدم توصيل خط الصرف الصحى لقرية بنايوس، ليكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة مع الشركة المسند لها توصيل خط الصرف الصحى للقرية لسرعة إنهاء التصاريح اللازمة من مديرية الرى، الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحى لقرية بنايوس.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أنه على المواطنين الراغبين فى لقاء محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي فى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا بالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.