الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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قائد الجيش الثاني: تلاحم الجيش والشعب في 2011 أفشل محاولات الوقيعة بينهما

اللواء ممدوح جعفر
اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني

قال اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني، إنَّ حرب أكتوبر شهدت تقديرًا كاملا من الجميع للمسؤولية الوطنية، إذ نجحوا في العبور بالوطن من وطن يملأه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة تملؤها الثقة والأمل نحو مستقبل أفضل.

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الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "جيش النصر"

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بث مباشر.. السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

حرب أكتوبر

وقال قائد الجيش الثاني الميداني خلال كلمة ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، ونقلتها "إكسترا نيوز"، إنَّ حرب أكتوبر لا تمثل مجرد انتصارًا عسكريًا ولكنها جسدت قصة كفاح كبيرة لوطن تلاحم فيه جيشه مع شعبه في مسؤولية وطنية.

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