قائد الجيش الثاني: تلاحم الجيش والشعب في 2011 أفشل محاولات الوقيعة بينهما

قال اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني، إنَّ حرب أكتوبر شهدت تقديرًا كاملا من الجميع للمسؤولية الوطنية، إذ نجحوا في العبور بالوطن من وطن يملأه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة تملؤها الثقة والأمل نحو مستقبل أفضل.

حرب أكتوبر

وقال قائد الجيش الثاني الميداني خلال كلمة ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، ونقلتها "إكسترا نيوز"، إنَّ حرب أكتوبر لا تمثل مجرد انتصارًا عسكريًا ولكنها جسدت قصة كفاح كبيرة لوطن تلاحم فيه جيشه مع شعبه في مسؤولية وطنية.