الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال جنوب لبنان

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

في ضوء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي يشنه على جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب خلال الأسابيع الماضية فقد استشهد وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدات في جنوب لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

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ووفقًا لـ"وفا"، فقد استهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات مليخ، وكفر شوبا، والدوير، وارزون، والخيام، وعربصاليم، والزرارية، وارزي، وعدلون، وانصارية، وبليدا، والناقورة، وعلما الشعب، وبرج قلاوي، جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، ويونين، وفلاوى، وبوداي، وبيت مشيك، وشمسطار في البقاع.
وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين "أنشطة عملياتية محدودة ومحددة وموجهة ضد أهداف وبنى تحتية" لحزب الله في جنوب غرب لبنان.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي "بعد عام من الأنشطة الدفاعية التي أجرتها الفرقة 146 على الحدود الشمالية الغربية لإسرائيل مع لبنان"، لتصبح بذلك رابع فرقة إسرائيلية تشارك في القتال في لبنان

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