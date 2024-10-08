سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-10-2024، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.87 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.89 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.56 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.82 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأميركية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.