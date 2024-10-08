تصاعد الضربات الإسرائيلية وحزب الله..الصين تعتزم إرسال إمدادات طبية طارئة إلى لبنان

مع تصاعد الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلنت وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، إن الصين ستقدم إمدادات طبية طارئة إلى لبنان.

ووفق لما نقلته وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الوكالة "لي مينج" في بيان إنه مع تصاعد القتال في الآونة الأخيرة، وقعت انفجارات وغارات جوية في العديد من الأماكن في لبنان، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، قررت الحكومة الصينية تقديم إمدادات طبية إنسانية طارئة إلى لبنان لمساعدته على تنفيذ المساعدات الطبية للجرحى".

حزب الله يطلق طواريخ على حيفا في إسرائيل

يذكر أن حزب الله صواريخ أطلق على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، وبدا أن إسرائيل تتأهب لتوسيع هجومها على لبنان منذ أمس، بعد عام واحد من الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل والذي جعل إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وانتقلت بؤرة الحرب بشكل متزايد نحو الشمال إلى لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع حزب الله منذ أطلقت الجماعة المدعومة من إيران وابلا من الصواريخ دعما لحماس الفلسطينية.