محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع التجلي الأعظم

في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجعل مصر مقصدا رئيسيا للسياحة العالمية ، واستمرارا للمتابعة الدورية المستمرة لكافة المشروعات والانشطة علي ارض المحافظة وخاصة مشروع التجلي الأعظم والأوحد هدية مصر الى العالم ، بمدينة سانت كاترين مدينة التراث الحضارى والإنسانى.



ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، والقيادات الامنية، وكافة الأجهزة والهيئات المشاركة في التنفيذ والمشرفة عليه، وذلك بغرض الوقوف علي آخر المستجدات الخاصة بالمشروع ونسب التنفيذ وتذليل كافة التحديات للانتهاء من المشروع في التوقيت المعد لافتتاحه،

وخلال الاجتماع تم مناقشة مطالب المحافظة استعدادا للافتتاح والتي جاء منها :

وضع تصور تجميلي حضاري للطريق المؤدي للمدينة يتناسب مع القيمة التاريخية والثقافية للمدينة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري

والبدء في تنفيذ أعمال تطوير ميدان النبي صالح الجديد والارتكاز الأمني لمدخل المدينة

وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء طريق من السباعية الي منطقة جبل موسى وجبل التجلي لاختصار الوقت للوصول للجبل

والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من طريق الازدواج المؤدي للمطار طبقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

وضرورة عرض الجدول الزمني لمعدلات تنفيذ ومخطط الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالمدينة.

والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من التشطيبات الداخلية والموقع العام لمسجد المدينة بالمنطقة التراثية ومبني الحضانة ومربط الجمال

وضرورة الانتهاء من أعمال التعديلات الداخلية للفندق الجبلي

وضرورة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الشاليهات القديمة بالنزل البيئى بوادي الراحة

والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من التجارب النهائية لسيناريوهات إنارة الجبال المحيطة بدير سانت كاترين

وسرعة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومالكي الفنادق القائمة لرفع كفاءتها بالشكل الذي يليق بمشروع التجلي الأعظم.



ولفت محافظ جنوب سيناء الي ان مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام” هو عبارة عن مشروع تطويري بَحت، يهدف إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

ويرتكز هذا المشروع على إعادة تخطيط المدينة بالكامل والحفاظ عليها كمحمية طبيعية، ذلك من خلال إبراز البُعد الجمالي والطابع البدوي التراثي لأهالي سانت كاترين، مع مراعاة وضع معايير التنمية المستدامة في الاعتبار عند تنفيذ أعمال التطوير.

يشار الي ان مشروع التجلي يشمل عدة مشروعات رئيسية هي :

إنشاء ساحة السلام

إنشاء مركز زوار جديد

إنشاء نزل بيئي جديد

إنشاء فندق جبلي

إنشاء مجمع إداري جديد

إنشاء منطقة سياحية جديدة

إنشاء منطقة سكنية جديدة

إنشاء شبكة طرق ومرافق

تطوير النزل البيئي القائم

تطوير المنطقة السياحية

تطوير مركز البلدة التراثية

تطوير المنطقة البدوية

تطوير منطقة وادي الدير

دعم الغطاء النباتي للمنطقة بأشجار الزيتون

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