الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

2000 فيلم وشخصية سينمائية دولية تترأس لجنة تحكيم مهرجان الأفلام القصيرة جدًا (تفاصيل)

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت إدارة مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا من التحضيرات النهائية لإطلاقه خلال الفترة من 3 وحتي 7 نوفمبر 2024 بمدن العين السخنة والجلالة والسويس .

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مهرجان الأفلام القصيرة جدا يسابق الزمن للإنتهاء من التحضيرات النهائية قبل إنطلاقه نوفمبر المقبل 

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان أن الفعاليات تبدأ  يوم 15 أكتوبر الجاري بحفل توزيع مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون وهي المسابقة التي أطلقها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون بهدف نشر ثقافة مشاهدة وتحليل الأفلام القصيرة جدا .

وأضافت : أن المسابقة هي الأولي من نوعها ويحصل الفائز بالمركز الأول علي جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه والمركز الثاني  علي 10 ألاف جنيه والمركز الثالث 5 ألاف جنيه 

ومن جانبه قال د.أسامة أبونار رئيس المهرجان أن باب التقديم لمسابقات المهرجان أغلق مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وأن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة تجاوز الـ2000 فيلم  وأن المهرجان يتضمن مسابقة للأفلام التي تصل مدتها الي 5 دقائق وأخري للأفلام التي تصل مدتها الي 10 دقائق .

موضحا أن المهرجان سيكرم  في حفل إفتتاحه مجموعة من الشخصيات السينمائية العربية والأجنبية ترتبط إرتباطا وثيقا بالأفلام القصيرة بصورة أو بأخري .

وقال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان : أن الفعاليات ستنطلق في أكثر من موقع من مواقع محافظة السويس بحيث تغطي مساحات كبيرة من المحافظة بهدف جذب الجمهور من أبناء المحافظة الباسلة لمشاهدة الأفلام أو المشاركة بالندوات والماستر كلاس وورش صناعة الأفلام حتي نحقق الهدف من إطلاقه .

مشيرا الي أن المهرجان وجه الدعوة لعدد من كبار السينمائيين وأبدوا جميعا ترحيبا بالمشاركة في جميع أنشطة المهرجان سواء في لجان التحكيم أو ورش صناعة الفيلم وأن لجنة تحكيم المهرجان تترأسها شخصية سينمائية دولية  نالت أرفع الجوائز من مهرجانات كبري مثل كان وتحظي بإحترام كبار السينمائيين في العالم .

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