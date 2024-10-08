مصرع وإصابة 14 شخصا في تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس

شهد الطريق الإقليمى بالشرقية حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب اصيفر عن مصرع شخصان ، وأصيب 12 آخرين.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الإقليمى بمدخل مدينة العبور نتيجة السرعة الجنونية والتخطى الخاطئ. ما تسبب في مصرع شخصين وأصابه 12 آخرين.

انتقلت على الفور قوات الشرطة حيث قامت بنقل الجثتين والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعي ورفع اثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينه الجثتين وتحديد سبب وفاتهما والتصريح بدفنهما واعداد تقرير طبى عن حاله المصابين للاستماع لاقوالهم فور تماثلهم للشفاء وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأ كد عما إذا كان هناك شبهة جنائية فيها من عدمه.

وفى واقعة اخري تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر إجرامية تخصصت في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعثر بحوزتهما على 1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، وميزان حساس.

وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرام، وضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2.500 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وفي دائرة قسم مدينة نصر ثالث، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وطبنجة صوت، وتم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجـرام.

كما ضبط عنصرين إجرامىين بدائرة قسم شرطة بـدر، أحدهم عثر بحوزته على 19 كيلو جرام لمخدر الأفيون، والأخر على كيلو جرام حشيش.

وفي دائرة قسم السلام أول، تم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش، الآيس عدد من السجائر مخلوط تبغها بالمواد المخدرة، سلاح أبيض، وسيارة بدون لوحات معدنية.