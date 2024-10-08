الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة الشهداء في مخيمي النصيرات والبريج لـ27 شخصًا

شهداء غزة
شهداء غزة

في ضوء التصعيد المستمر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة إلى 27 مواطنا.

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وأعلنت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، استشهاد ما لا يقل عن 27 مواطنا وإصابة آخرين، في قصف استهدف بناية مأهولة مكونة من 4 طوابق في مخيم البريج، وخيام للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض في ظل استمرار القصف.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين   بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة

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