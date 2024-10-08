انقلاب توك توك وإصابة 3 أشخاص بادفو في أسوان

وقع حادث انقلاب توك توك أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بقرية العطواني بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث تم علي الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بقرية العطواني بمركز إدفو وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تم رفع التوك توك بواسطة الجهات المختصة وذلك لتيسير الحركة المرورية ونقل المصابين إلي المستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.