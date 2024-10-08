فوائد وأضرار تناول القهوة السوداء في الصباح

أصبح شرب القهوة السوداء خيار الكثير من الناس في الوقت الحاضر، ويختار الكثيرون أن يبدئون يومهم بفنجان من القهوة السوداء، غافلين عن الفوائد والآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث لصحتهم نتيجة ذلك الاختيار.

ووفق لموقع " jagran"، اتخذ البعض عادة بدء يومهم بفنجان من القهوة السوداء، والتي تعتبر مفيدة للصحة في وقت وضارة في أخر، فهي مثل العملة لها وجهان، والتي نستعرض تلك الفوائد والاثار الجانبية في السطور التالية.

فوائد القهوة السوداء

يعتبر تناول القهوة في الصباح بعد تناول وجبة الإفطار أو معها له فوائد عديدة منها:

التخفيف من مرض السكري

توفر العديد من الدراسات معلومات تفيد بأن شرب القهوة السوداء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنها تعزز إنتاج الأنسولين في الجسم، مما يحافظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

تخفيف التوتر

يعد التوتر والتعب أمرًا شائعًا في نمط الحياة المزدحم، لكن الكافيين الموجود في القهوة السوداء ينشط عقلك على الفور، مما يجعلك تشعر بالانتعاش ويقلل من التوتر.

فقدان الوزن

إذا كنت تريد إنقاص الوزن، فإن القهوة السوداء يمكن أن تساعدك، دعنا نخبرك أن القهوة السوداء تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا وتلعب دورًا كبيرًا في تقليل الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي لديك.

كما تعمل القهوة السوداء أيضًا على تحسين عملية الهضم وتحسين المزاج كونها غنية بمضادات الأكسدة.

الاثار الجانبية لكثرة تناول القهوة السوداء

قلة النوم والأرق

تحتوي القهوة السوداء على كمية عالية من الكافيين، وبالتالي فهي تنشط الدماغ مما قد يؤدي إلى اضطراب جدول النوم، وشرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب الأرق والقلق والعصبية التي تنتج عن قلة النوم.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن للأحماض والكافيين الموجودة في القهوة السوداء أن تسبب الحموضة والغازات ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي ، فإذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في المعدة، فإن استهلاك القهوة السوداء يمكن أن يكون أكثر ضررًا بالنسبة لك.

يجب على مرضى القلب تجنبه

الكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب ويسبب ارتفاع ضغط الدم، ولهذا السبب يمكن أن يكون خطراً على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

مضر للحوامل

يجب على النساء الحوامل تناول القهوة السوداء بكميات محدودة أو عدم تناولها على الإطلاق لأن الكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر على نمو الطفل ويزيد من خطر الإجهاض، لذا لابد من استشارة الطبيب لمعرفة الكمية المناسبة لكل سيدة حامل.

إدمان الكافيين

شرب القهوة السوداء بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى إدمان الكافيين، الأمر الذي قد يكون من الصعب جدًا التخلص منه ويمكن أن يسبب مشاكل مثل الصداع والتعب.

وفي جميع الأحوال من الضروري عدم الإفراط في تناول القهوة حتى لا تعرض جسمك للمخاطر.