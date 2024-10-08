صحفي أمريكي:تحرير بلدة أوغليدار نكسة كبيرة لأوكرانيا

أوغليدار.. اعتبر الصحفي العسكري الأمريكي والمحارب القديم في الجيش اليوناني "ستافروس أتلاماز أوغلو" أن تحرير بلدة أوغليدار من قبل القوات الروسية كان "نكسة كبيرة" للقوات المسلحة الأوكرانية.

انسحاب القوات الأوكرانية من أوغليدار لتجنب الحصار

وقال أوغلو في مقال له نشر في مجلة"ذا ناشيونال إنترست" :"استولت القوات الروسية على بلدة اوغليدار ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونباس، مما يمثل انتكاسة كبيرة للجيش الأوكراني، وذلك بعد أكثر من عامين من القتال في البلدة، حيث انسحبت القوات الأوكرانية لتجنب الحصار".

وتابع الصحفي الأمريكي أن "الأرض المرتفعة للمدينة جعلتها موقعًا دفاعيًا رئيسيًا بالنسبة لأوكرانيا، لكن الهجمات الروسية المستمرة أدت في النهاية إلى سقوطها".

وبحسب رأيه، يتعين على الجيش الأوكراني الآن ضمان عدم استفادة القوات الروسية من سقوط أوغليدار، وإحداث اختراق عملياتي في المنطقة الأوسع".

تحرير مدينة أوغليدار

يذكر أنه في الثالث من أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة أوغليدار، وتعتبر المدينة مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيسمح تحريرها للقوات الروسية بالوصول إلى خط الدفاع الأوكراني في سلافيانسك وكراماتورسك، ودفع قوات العدو بعيدًا عن عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقليل عدد هجمات العدو على يلينوفكا وضواحي فولنوفاخا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا من شأنه أن يزيد الضغط على مجموعة كييف القتالية في اتجاه كوراخوفو ونقاط الإمداد المؤدية إلى مدينة زابوروجي، وستتمكن القوات الروسية من المضي قدما في هجومها في هذا الاتجاه.