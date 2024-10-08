الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير توفيق: صفقة بن رمضان تعثرت بسبب المطالب المالية للنادي المجري

أمير توفيق
أمير توفيق

كشف أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في النادي الأهلي، عن تفاصيل تعثر صفقة ضم اللاعب بن رمضان إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال حديثه لبرنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة MBC MASR 2.

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وأوضح توفيق أن السبب الرئيسي وراء فشل الصفقة كان المغالاة المالية من جانب النادي المجري الذي طلب 3 ملايين دولار كاش للموافقة على انتقال بن رمضان إلى الأهلي. وأضاف أن اللاعب ووكيله بذلوا جهودًا للضغط على النادي المجري للسماح برحيله إلى الأهلي، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن اتفاق.

وأشار توفيق إلى أن الأهلي قدم عرضًا أخيرًا بقيمة مليون و800 ألف دولار مع إمكانية الدفع بالتقسيط، لكن النادي المجري رفض العرض، مما أدى إلى تعثر الصفقة بشكل نهائي.

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