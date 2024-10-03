عمر مرموش الحاكم بأمره في الدوري الألماني

أضاء نجمنا الدولي المصري عمر مرموش، جناح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مسابقة البوندسليجا، بتوهج مثير للإعجاب خلال الموسم الحالي 2025/2024، جعله يتصدر قائمة تاريخية أوروبية غير مسبوقة.

وأثبت جناح الفراعنة أنه يستحق بجدارة أن يكون أحد أبرز النجوم في الوقت الحالي على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى في قارة أوروبا العجوز، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أول 5 مباريات للفريق في أحد مواسم الدوري الألماني.

المثير تاريخياً، هو تصدر عمر مرموش قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم حتى الآن، وفقاً لشبكة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات، وأصبحت تلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها قائمة "سوفا سكور" لأعلى اللاعبين تقييما في أوروبا تصدر لاعب عربي، في سابقة تاريخية منذ اعتماد تصنيفها.

وحقق صاحب الـ25 عاما ذلك الإنجاز، بفضل إسهاماته التهديفية بنحو 9 أهداف خلال 5 مباريات بالدوري الألماني، بواقع إحراز 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، ليتصدر ترتيب الهدافين بالمسابقة المحلية للألمان.

وجاء مرموش على رأس القائمة بتقييم 8.32، متفوقا على منافسه في البوندسليجا؛ فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، الذي تراجع إلى المركز الثاني بتقييم 8.24، فيما تواجد ثنائي مانشستر سيتي؛ إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، في المركزين الثالث والرابع بتقييم 8.20.

كما برز في القائمة أسم نجمان عربيان آخران، وهما المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي جاء خامسا بتقييم 8.32، ثم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، صاحب المركز العاشر والأخير بالقائمة بتقييم 7.95، بينما احتل المراكز من السادس إلى التاسع كل من هاري كين مهاجم بايرن ميونخ (8.14)، ولامين يامال نجم برشلونة (8.05)، وكول بالمر ظاهرة تشيلسي (8.03)، ورافينيا (7.98).