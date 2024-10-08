"مصر يا غالية" .. "الثقافة" تختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 24

محافظ الإسماعيلية ونائب رئيس قصور الثقافة يشهدان الختام



اختتمت وزارة الثقافة، مساء الاثنين، مهرجان الإسماعيلية الدُولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، التي أقيمت برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام المهرجان على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ماهر كمال، مدير المهرجان، ولفيف من القيادات الثقافية والشعبية والتنفيذية.

قدّم الحفل الإذاعي أحمد فاروق، واستهلت فعالياته بأوبريت غنائي استعراضي بعنوان"مصر يا غالية"، بمشاركة الفرق المصرية احتفالا بذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حراس السر" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، سيناريو وإخراج محمد الدرة، وتتناول أحداثه تاريخ مهرجان الإسماعيلية منذ تأسيسه، وحتى الدورة الحالية.

ثم توالت العروض الفنية بمشاركة الفرق الأجنبية، ثم موسيقى اصطفاف أعلام الدول، تلاها لحن ختام المهرجان بعنوان "سلام" كلمات طارق علي، توزيع محمد مصطفى، استعراضات عمرو عجمي، ألحان وإخراج ماهر كمال.

واختتم اليوم بفقرة التكريمات، أهدى خلالها الكاتب محمد ناصف درع الهيئة لمحافظ الإسماعيلية، وتم تكريم الفرق المشاركة وقيادات هيئة قصور الثقافة ومدير المهرجان والإدارات المعاونة والجهات بالمشاركة.

حضر الحفل فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، د. شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، الفنان محمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، تغريد كامل، مدير عام التسويق، شيرين عبد الرحمن، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، ووفود الدول المشاركة والعديد من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين أقامته وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

وكرم المهرجان في حفل افتتاحه الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس المهرجان، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان.

شارك في المهرجان هذا العام 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول: "الجزائر، الصين، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة، وهي: "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم: "هيئة قناة السويس، القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

وقدمت فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وأقيمت العروض الفنية للمهرجان على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقصاصين.

كما شهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وآخر للكتاب ضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة، هذا بجانب إقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وشهدت تكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي.