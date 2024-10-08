الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشارك في فاعلية الهجرة والاندماج بروما

شارك الاتحاد العام للمصريين في الخارج بوفد من أعضاء الاتحاد في روما في فاعلية كبرى أقيمت في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان "الهجرة والاندماج" .

تأتي الفاعلية لتذكر ضحايا الهجرة عبر البحر المتوسط والتي تأتي في الذكرى العاشرة لحادث غرق سفينة المهاجرين أمام السواحل الإيطالية في عام 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من 350 شخص.

جاءت مشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج في الفاعلية بدعوة من منظمي الفاعلية، وقد شارك الاتحاد بوفد ضم الناشط إكرامي هاشم، ممثل الاتحاد في روما، وأعضاء الاتحاد الناشطات وهن: زينب محمد، رئيس مسجد الهدى في روما، وولاء عبد اللطيف، الناشطة الاجتماعية بين أبناء الجالية المصرية في روما والناشطتان ناهد شوقي ورحاب عبد المنعم .

وكان قد شارك في الفاعلية والمؤتمر عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني الإيطالي والتي تعمل في مجال الهجرة والاندماج ومساعدة المهاجرين وعدد من السياسيين والبرلمانيين الإيطاليين وعلى رأسهم " كوفاسي باتريشي " عضو البرلمان الأوروبي، وحسن بطل، من أبناء الجالية المغربية ورئيس جمعية رعاية القصر في روما، والدكتور سلامة عاشور، من الجالية الفلسطينية في روما.

وقد أبدى منظمو الفاعلية سعادة بالغة بمشاركة وفد الاتحاد العام للمصريين في الخارج ولاقي الوفد ترحيبا بالغا من المشاركين من أجل الاستماع إلى رأيهم في مسألة الهجرة واندماج المهاجرين من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والتي تعد من أكبر الجاليات المتواجدة في إيطاليا .

ومن جانبه أكد ممثل الاتحاد العام للمصريين بايطاليا، إكرامي هاشم، حرص مؤسسات المجتمع المدني الإيطالي على التواصل الدائم مع أبناء الجالية المصرية في إيطاليا وحرص الاتحاد العام للمصريين في الخارج في روما على المشاركة الفعالة والإيجابية في كافة الفاعليات الخاصة بأبناء الجالية المصرية في إيطاليا، ليكون الاتحاد جسر تواصل بين المجتمع الإيطالي وأبناء الجالية لتذليل كافة العقبات أمامهم في مجتمع المهجر ومن ناحية أخري العمل على التواصل الدائم مع أبناء الجالية ليكون حلقة الوصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المصرية .