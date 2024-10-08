الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر لدى بوخارست يلتقي بوزير الدفاع الروماني

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل وزير الدفاع الروماني Angel Tilvar، مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى بوخارست، وملحق الدفاع المصري بمقر وزارة الدفاع الرومانية، حيث تمت مناقشة التعاون الثنائي القائم بين البلدين في العديد من المجالات وسبل تنميته.

 كما استعرض السفير المصري تطورات الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط والموقف المصري منها، والجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد بالإقليم.

كما أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز التعاون الثنائي من خلال تحديد المشاريع المستقبلية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

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