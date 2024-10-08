سفير مصر لدى بوخارست يلتقي بوزير الدفاع الروماني

استقبل وزير الدفاع الروماني Angel Tilvar، مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى بوخارست، وملحق الدفاع المصري بمقر وزارة الدفاع الرومانية، حيث تمت مناقشة التعاون الثنائي القائم بين البلدين في العديد من المجالات وسبل تنميته.

كما استعرض السفير المصري تطورات الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط والموقف المصري منها، والجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد بالإقليم.

كما أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز التعاون الثنائي من خلال تحديد المشاريع المستقبلية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.