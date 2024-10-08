الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القنصل العام في جدة يشارك أبناء الجالية المصرية احتفال ذكرى نصر أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك القنصل العام في جدة أحمد عبد المجيد في الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الذكرى ال٥١ لنصر أكتوبر المجيد، والذي نظمه "الاتحاد العام للمصريين فرع المملكة العربية السعودية" بحضور أبناء الجالية المصرية في دائرة الاختصاص.

وألقى القنصل العام كلمة حيا فيها القوات المسلحة التي قدمت التضحيات في سبيل استرداد الأرض والعزة والكرامة، مشيراً إلى أن نصر أكتوبر ليس فقط انتصار بالسلاح، ولكنه انتصار للروح المصرية والتضامن العربي. كما أثنى على ترابط الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية وتفاعلها المستمر مع قضايا الوطن.
كما تضمنت الاحتفالية كلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام للمصريين فرع المملكة العربية السعودية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

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