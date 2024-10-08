اكتشافات جديدة في علم الخلايا تحصد نوبل للطب

منحت جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2024 للعالمين الأميركيين فيكتور أمبروس وجاري روفكون لعملهما على اكتشاف microRNA، وهو الجزيء الذي يحكم كيفية عمل الخلايا في الجسم.

وكشفت أبحاثهمh كيف أن الجينات، التي تحتوي على دليل التعليمات للحياة، تؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من الخلايا داخل جسم الإنسان، وهي العملية المعروفة باسم تنظيم الجينات.

أعلنت لجنة جائزة نوبل عن هذا التكريم المرموق، الذي يُعَد ذروة الإنجاز العلمي، في السويد اليوم الاثنين، وأشادت اللجنة بـ "الاكتشاف الرائد"، الذي قالت اللجنة إنه "كشف عن بُعد جديد تمامًا لتنظيم الجينات".

كان اكتشاف تنظيم الجينات بواسطة microRNA - وهي عائلة من الجزيئات التي تساعد الخلايا على التحكم في نوع البروتينات التي تنتجها والتي كانت تعمل منذ مئات الملايين من السنين - نتيجة لعقود من العمل من قبل أمبروس، أستاذ العلوم الطبيعية في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، وروفكون، أستاذ علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وقال لوف دالين، أستاذ علم الجينوم التطوري بجامعة ستوكهولم، لشبكة CNN عبر البريد الإلكتروني: "اكتشافهم له أهمية أساسية لفهم كيفية عمل الخلايا، وبالتالي كيفية تطور الكائنات الحية". وأضاف: "كان هذا الاكتشاف رائدًا، وأثر على جميع مجالات علم الأحياء والطب تقريبًا".

وقالت اللجنة في بيان تفصيلي عن عمل الثنائي: "يمكن تشبيه المعلومات المخزنة داخل كروموسوماتنا بدليل تعليمات لجميع خلايا الجسم. تحتوي كل خلية على نفس الكروموسومات، وبالتالي تحتوي كل خلية على نفس مجموعة الجينات ونفس مجموعة التعليمات بالضبط".

ومع ذلك، فإن أنواع الخلايا المختلفة ــ مثل خلايا العضلات والأعصاب ــ لها خصائص مختلفة. وقد أمضى العالمان البيولوجيان حياتهما المهنية في التحقيق في كيفية نشوء هذه الاختلافات.

وأضافت اللجنة: "إن الإجابة تكمن في تنظيم الجينات، والذي يسمح لكل خلية باختيار التعليمات ذات الصلة فقط. وهذا يضمن أن المجموعة الصحيحة فقط من الجينات تكون نشطة في كل نوع من أنواع الخلايا."

وساعد تنظيم الجينات بواسطة microRNA في تطور الكائنات الحية المعقدة بشكل متزايد. وإذا حدث خطأ في تنظيم الجينات، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى موجودة لدى البشر والحيوانات الأخرى، مثل فقدان السمع واضطرابات الهيكل العظمي.

وقال توماس بيرلمان، الأمين العام لجمعية نوبل: "إن جزيئات الرنا الدقيقة متورطة بشكل كبير في السرطان. وهناك أبحاث جارية لإيجاد علاجات أو استخدام جزيئات الرنا الدقيقة - تقليد جزيئات الرنا الدقيقة أو منع جزيئات الرنا الدقيقة - لعلاج السرطان. وهناك بعض العقبات الفنية في هذا الأمر، لذا لم يتم التوصل إلى أي أدوية حتى الآن".