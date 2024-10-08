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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسين لبيب : جماهير الزمالك صاحبة الفضل في التتويج بأي بطولة

حسين لبيب
حسين لبيب

أثنى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إنشاء الصرح الطبي داخل مقر القلعة البيضاء لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

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وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في لقاء على هامش افتتاح العيادة الطبية الشاملة، في لقاء مذاع ببرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "نسعى إلى تقديم أفضل خدمة لكل أعضاء الجمعية العمومية، وخدمة كل من يتواجد داخل النادي، وتواجد المسعفين لأي حالات طوارئ، بجانب توفير الأجهزة الطبية على أعلى مستوى".


وأضاف: "أشكر ممدوح عباس ونجله أيمن ممدوح والدكتور عبدالله جورج على مجهودهم في خروج هذا المشروع للنور، وأشكر الدكتور حازم خميس على مساعدتنا بآرائه الطبية القيمة".

وأكد حسين لبيب أن جماهير الزمالك لها الفضل الأول في تتويج الزمالك بالكونفدرالية ثم السوبر الأفريقي، وأن عمل مجلس الإدارة جزء من هذا الإنجاز.

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