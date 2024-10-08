محافظ الاسكندرية: مصر تشهد طفرة بالبنية التحتية تعزز من كيانها الاقتصادى

قال الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية، إن قطاع النقل البحري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية شاملة تضمنت تطوير البنية التحتية للموانئ، وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، وعقد العديد من الشراكات القوية.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات أعطت لمصر بنية تحتية هائلة بمجال الخدمات اللوجستية، بجانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأوضح أن الإسكندرية كان لها نصيب كبير من التطور الذي شهده قطاع النقل البحري، حيث أنه في العام الماضي تم افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية؛ لتصبح من أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة واللوجستيات.



وتابع أن الإسكندرية تشهد حاليًا طفرة في قطاع تنمية شبكات الطرق من خلال إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ومشروع إنشاء مترو الأنفاق.



وأعرب عن سعادته بإقامة احتفالية اليوم البحري العالمي على أرض الإسكندرية والتي تعد أقدم موانئ العالم والمدينة التجارية الأولى لمصر، كما هنأ الجميع بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك خلال احتفالية الميناء باليوم البحرى العالمى ، وكان قد حضر اللقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يرافقه محافظ الإسكندرية ، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، فاعليات احتفالية اليوم البحري العالمي ، والذي جاء هذا العام تحت شعار : "الملاحة في بحار المستقبل ..السلامة أولاً".

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، واللواء بحري طارق عبد الله أحمد رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، واللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحري ، و محمد مصيلحي رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ؛ ولفيف من قناصل الدول ، ورؤساء مجالس غرف الملاحة، وكوكبة متميزة من ممثلي صناعة النقل البحري.