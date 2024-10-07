أمير هشام: هاني رمزي تسلم مهمته كمدير تعاقدات الأهلي بشكل مؤقت لحين ضم عنصر جديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إدارة النادي الأهلي، أسندت ملف التعاقدات إلى هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتينج بالنادي، وتسلم مهام عمله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هاني رمزي سوف يتولى المهمة بشكل مؤقت خلفًا لأمير توفيق، لحين ضم مدير تعاقدات جديد للنادي".

وأضاف أمير هشام: "تم تكليف هاني رمزي بالمهمة وسوف تكون بجانب مهام عمله في إدارة الاسكاوتينج من أجل معاونة محمد رمضان المدير الرياضي، في ملف التعاقدات حتى يوم 25 أكتوبر الجاري".