الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير هشام: هاني رمزي تسلم مهمته كمدير تعاقدات الأهلي بشكل مؤقت لحين ضم عنصر جديد

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إدارة النادي الأهلي، أسندت ملف التعاقدات إلى هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتينج بالنادي، وتسلم مهام عمله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هاني رمزي سوف يتولى المهمة بشكل مؤقت خلفًا لأمير توفيق، لحين ضم مدير تعاقدات جديد للنادي".

وأضاف أمير هشام: "تم تكليف هاني رمزي بالمهمة وسوف تكون بجانب مهام عمله في إدارة الاسكاوتينج من أجل معاونة محمد رمضان المدير الرياضي، في ملف التعاقدات حتى يوم 25 أكتوبر الجاري".

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